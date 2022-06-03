Edirne'den kısa kısa - Haberler

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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan müzeyi gezdi.

Kırbıyık, Müze Müdürü Öğretim Görevlisi Ruhi Pehlivancık'dan müze hakkında bilgi aldı.

"Yaza Merhaba" konseri

Havsa'da, "Yaza Merhaba" konseri düzenlendi.

Havsa Belediyesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğinde düzenlenen konserde TÜ Balkan Senfoni Orkestrası, müzik şöleni sundu.

Şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde sahne alan orkestranın eserleri katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaz mevsimine güzel bir konserle giriş yaptıklarını, kültür sanat faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kürşat Kırbıyık Edirne Güncel Haberler

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