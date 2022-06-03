Edirne'den kısa kısa - Haberler

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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, öğrencilerin staj yaptığı firmaları gezerek incelemede bulundu.

OSB Müdürü Murat Ilıcak ile görüşen Kaya, firmaların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaya'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz da eşlik etti.

İpsala'da "TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

İpsala Atatürk Ortaokulu'nda "TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, fuarda öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi.

Kaymakam Ekrem Güngör, öğrencilerin projelerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güngör, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerini tebrik etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Özgür Kaya Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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