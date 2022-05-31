Edirne'den kısa kısa - Haberler

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve Edirne İl Başkanlığı yöneticileri Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette üniversitenin mevcut durumu, faaliyetleri ve yürütülmekte olan projeler hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin pek çok alanda öncü ve yenilikçi bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve üniversite-kent etkileşimine örnek teşkil edecek projeler ortaya koyduğunu ifade eden Tabakoğlu, ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini belitti.

İriş de şehrin önemli bir değeri olan üniversitenin kentin sosyal, kültürel, ekonomik ve en önemlisi bilimsel yaşamına sunduğu katkıların somut bir şekilde hissedildiğini bildirdi.

Ziyarette, Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin ile Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Selim Kaya da yer aldı.

"Çevrenin korunması" Projesi devam ediyor

Edirne İl Özel İdaresi tarafından INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında, Bulgaristan'ın Aytos Belediyesi ortaklığı ile uygulanan "Edirne ve Aytos'ta Çevrenin Geliştirilmiş Korunması" Projesi devam ediyor.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında geçen hafta basın toplantısı ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Toplantıda, Edirne İl Genel Meclisi üyesi Mustafa Suiçmez ve Aytos Belediye Başkanı Vasil Edrev konuşma yaptı.

Çevre Mühendisi Şenol Filiz yapılan faaliyetler, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ise yapılacak anket çalışması hakkında bilgiler verdi.