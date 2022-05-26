Edirne'den kısa kısa - Haberler

Trakya Üniversitesi Korfbol Topluluğu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde organize edilen Üniversiteler Ligi Korfbol 1.Lig müsabakalarını ilk sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Muğla Dalyan'da düzenlenen ve 12 üniversitenin katılım sağladığı turnuvada B grubunda mücadele eden Trakya Üniversitesi Korfbol Topluluğu çıktıkları 5 maçı da kazanarak grubu namağlup olarak birinci sırada bitirdi.

Takım, turnuvadaki iki grubun da en yüksek puan toplayan takımı olarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Sağlıkçılara yönelik eğitim

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Ambulans Servisi çalışanlarına "Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Eğitimi" düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, eğitimlere katıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimler kapsamında ambulans sürücülerine yönelik "İleri Sürüş Teknikleri" eğitimi de gerçekleştirildi.

Meriç Nehri'nde arama kurtarma eğitimi düzenlendi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi, Meriç Nehri'nde arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, AFAD personeli, arama kurtarma birimine teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da bot üzerinde uygulamalı eğitime katılarak, olası bir afet durumunda su üzerinde bot ile yapılacak arama kurtarma çalışmaları ve uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.