Edirne'den kısa kısa - Haberler

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Değerlerimizle Büyüyoruz" temalı öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Yazarları" Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı seçici kurul, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Arpacı, Geleceğin Yazarları Projesi'nin öğrencilerin var olan yeteneklerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Yarışmaya katılan ve ödül alan öğrencileri tebrik eden Arpacı, ortaokul ve lise kategorisinde puan sırasına göre belirlenen ilk 12 öykünün kitap olarak basıldığını ifade etti.

Keşan'da çevre temizliği yapıldı

Trakya Üniversitesi Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri ve Keşan Belediyesi, çevre farkındalığı amacıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte alandaki çöpler toplandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, sağlıklı bir toplumun temiz çevre ile başladığını belirtti.

Çevre temizliği konusunda herkese görevler düştüğünü aktaran Özçınar, "Öğrencilerimize duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyor ve gönülden alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.