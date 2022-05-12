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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu'nda görev alacak.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu'nda görev alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiçin, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı tarafından kurulan "2 Nolu Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu (KL-DK No2)" üyeliğine atandı.

Kurulun görevleri arasında klinik araştırma projeleri ile ilgili çağrının açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, programların geliştirilmesi gibi konularda görüş, öneri ve karar oluşturmak yer alıyor.

Engelliler Haftası

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, özel eğitim sınıfı kursiyerlerince hazırlanan sergiyi gezdi.

Merkez bahçesinde kursiyerlerle ebru yapan Kaya, öğrencilerle sohbet etti.

Program pasta kesimiyle sona erdi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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