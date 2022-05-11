KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'nü kutladı.

Helvacıoğlu, mesajında hemşireliğin sağlık hizmetleri içerisindeki rolünün çok önemli olduğunu belirtti.

Sağlık hizmetlerinin temel taşlarından olan hemşirelerin bu onurlu görevi, sevgi, saygı, sabır ve şefkatle yerine getirdiğini aktaran Helvacıoğlu, "Bilgi ve becerilerinin insanların sağlığına adayan hemşirelerimiz sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, gelişiminde ve sürdürülebilirliğinde önemli role sahiptir. Yaşamımızın en kıymetli hazinesi sağlık, sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri şüphesiz hemşirelerdir." ifadelerini kullandı.

Hemşirelerin en önemli sağlık kahramanlarından biri olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Nitekim tarihimiz boyunca insan ve vatan sevgisiyle yaralarımızı saran, acılarımızı dindiren Türk hemşirelerine teşekkürü borç biliriz. Çünkü onlar, Kovid-19 salgınıyla savaşımızda en ön cephede gece gündüz olağanüstü fedakarlıklarla görev yaparak ülkemizi bugünkü refahına eriştirenlerdendir. Ülkemizin her köşesinde 'önce insan' diyerek, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan en başta değerli hemşirelerimizin ardından, dünya üzerinde böylesine önemli mesleği hakkıyla yerine getiren tüm hemşirelerimizin Uluslararası Hemşireler Günü'nü kutlar, saygılarımı sunarım."

EKK'nın sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmaları

Edirne Kent Konseyi'nin (EKK) sahipsiz hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaptığı bildirildi.

EKK Hayvan Hakları Çalışma Grubudan yapılan açıklamada, grup üyelerinin dernek, hayvansever ve belediyenin çalışmalarını incelediği belirtildi.

Sahada yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahada yürütülen çalışmada Edirne Ticaret Borsası, cezaevleri, eski çöplük, Söğütlük, Süvari Köprüsü civarlarında besleme yapan hayvanseverlerin de ortak görüşü doğrultusunda bu bölgelerde sokak hayvanları sayısının çok arttığı gözlemlenmiştir. Tüm hayvan severlerin ortak görüşü olan kısırlaştırma hızının arttırılması için kişi, dernek, belediye ve valilik ile birlikte neler yapabileceğimizi tartışmaya açmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki günlerde ilgili kurumları ziyaret ederek, sürece nasıl katkı sunacağımız çerçevesinde görüş alış verişinde bulunup yol haritamızı belirleyeceğiz. Sokaktaki canlarımıza özveriyle destek olan, besleyen, sağlıklarıyla ilgili adımlar atan kişi ve kurumlara iyi ki varsınız diyoruz."