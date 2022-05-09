Edirne'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve beraberindeki heyet, trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ve beraberindeki heyet, trafik kazalarında yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan ziyaretlerde Kaymakam Göktaş kazalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Göktaş, trafik kazalarını en aza indirmede kurallara uyulmasının önemine değinerek, tüm vatandaşların trafik kurallarına uymasını gerektiğini vurguladı.

"Tarihin kalbi Enez'de yeşil ve maviye pedalla" etkinliği

Enez'de ilçesinde Enez 1. Ulusal Bisiklet Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 Edirne Yılı kapsamında bu yıl ilki yapılacak festival 3 gün sürecek.

Edirne Belediyesi ile Edirne Saros Turizm ve Altyapı Hizmet Birliği'nin (ESTAB) düzenlediği ve Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi, SARDOS ile GÜNEKAB'ın destek verdiği festivalde kamp alanından başlayacak tur, Gala Gölü sınır güzergahı geçildikten sonra kent merkezinde sona erecek.

24 Haziran'da başlayacak Enez 1. Ulusal Bisiklet Festivali 3 gün sürecek.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Bisiklet Festivali, Trafik Haftası, Edirne, Mevla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title