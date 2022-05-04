HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki trafik uygulama noktasını ziyaret ederek vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik uygulamasına katıldı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Kaya, şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Kaya, emniyet kemeri ve trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaymakam Göktaş'ın bayram ziyaretleri

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçenin en yaşlı vatandaşı 102 yaşındaki Rüküş Bulut'u Çeribaşı köyünde ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, Bulut ailesinin evine giderek bayramlarını tebrik etti.

Göktaş'a ziyaretinde Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Melih Külahçı ve Çeribaşı Köyü Muhtarı Tezcan Meriç de eşlik etti.