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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, ilçeye bağlı Karayusuflu köyünü ziyaret etti.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Meriç Kaymakamı Cafer Kaymakçı, ilçeye bağlı Karayusuflu köyünü ziyaret etti.

Kaymakçı, katıldığı bir iftar programı sonrası ziyaret ettiği köyde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakçı, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vefa Projesi

Süloğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Vefa Projesi" başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ilçe ve köylerde yaşayan yaşlı vatandaşlara destek olunuyor.

Vefa Projesi kapsamında çalışan temizlik personeli, yaşlı vatandaşların evlerine giderek temizlik, badana ve yemek gibi ihtiyaç duyulan durumlarla ilgili vatandaşlara yardımcı oluyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Meriç, Güncel, Haberler

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