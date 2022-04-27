HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Saadet Partisi Meriç İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, iftar programına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı İriş, dünyada gelir dağılımında eşitsizliği üreten ekonomik ve siyasi düzen olduğunu savundu.

Adil temeller üzerinde yeni bir dünyanın kurulması gerektiğini belirten İriş, "Bunun için yeniden büyük Türkiye'yi kurmak zorundayız. Allah'ın izniyle de kuracağız. Bunun için de yaşanabilir bir Türkiye oluşturmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Cansuyu Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Cansuyu Derneği tarafından Edirne'deki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarında ihtiyaç sahiplerine yardım edildiği belirtildi.

Ramazan dolayısıyla gıda kolisi dağıtıldığı aktarılan açıklamada, "Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında ayni ve nakdi yardımlarına devam eden Cansuyu Derneği, Edirne'deki çalışmalarına da devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize, öğrencilere ve yetim ailelerimize gıda kolilerimizi Edirne il ve ilçelerinde ulaştırmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.