HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keşan ilçesinde, Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) meclis toplantısı yapıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin de ortak olduğu GÜNEKAB'ın meclis toplantısında birlik encümeni, birlik denetim komisyonu, birlik plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçildiği belirtildi.

Belediyenin çevreye ve doğaya önem verdiği aktarılan açıklamada, "Atıklar çok değerli bir enerji ve geri dönüşüm kaynağı. Birliğimizle işbirliği içinde çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erikli'de abone bağlantı çalışmaları

Erkili sahilinde su abone bağlantı çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Erikli'de vatandaşların sağlıklı suya kavuşması için büyük bir emekle çalıştıklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Suyun değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Erikli'de güzel şeylere hep birlikte imza atıyoruz. Yollarımız belki bozuluyor ama gönül yollarımız hep sağlam. Bağlantılar abone bedeli yaptıranlara yapılıyor. Çünkü biz planlamamızı abone bağlantılarını ödeyenlere göre yapıyoruz."

Keşan'daki bilim fuarı ilgi gördü.

Keşan ilçesindeki, Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu Bilim Fuarı düzenlendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrenci ve öğretmenler fuarı ziyaret ederek, projeleri inceledi.

Öğrencilerin birbirinden değerli işlere imza attığını belirten Helvacıoğlu, "Öğrencilerimizin bilimi sevmesi, bilimsel süreçleri eğlenerek öğrenmesini, bilimin toplumun her kesimine hitap ettiğini göstermek için düzenlen öğrencilerin gündelik ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için örnek projelerin yer aldığı fuarı ziyaret ettik. Öğrencilerimize başarılar dileriz." diye konuştu.