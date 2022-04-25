EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, iftar programına katıldı.

Aksal'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Milletvekili Aksal, Barutluk Mahallesi'nde düzenlenen programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazanın manevi huzurunun iftar sofralarında arttığını belirten Aksal "Ramazan ayı bizler için yardımlaşmanın, huzurun, paylaşmanın sevincini tattığımız bir ay. Bu sofralarda bizler huzuru paylaşıyoruz. Manevi huzur ikliminin şehri Edirne'mizde bu duyguları hemşerilerimizle paylaşmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ezanın okunmasıyla hep birlikte dualar edildi, oruçlar açıldı.

Saadet Partisi Lalapaşa İlçe Başkanlığınca iftar verildi

Saadet Partisi Lalapaşa İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Bir restoranda düzenlenen iftarda akşam ezanının okunmasıyla hep birlikle oruç açıldı.

Yemeğin ardından konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi olarak ahlaki ve manevi değerleri yaşayıp yaşatmanın önemli olduğuna inandıklarını belirtti.

Ramazan aynın paylaşma, arınma ve kardeşlik ayı olduğunu dile getiren İriş, "Genel Başkanımız hemen her konuşmasında birlik beraberlikten bahsetmekte ve özellikle kutuplaşmanın tehlikelerine vurgu yapmaktadır. Aynı tarihin, aynı medeniyetin, aynı ülkenin çocuklarıyız. Ülke yönetiminde farklı anlayışlar, farklı bakış açıları olabilir. Bu farklı anlayışlar, kavga ve ayrışmaya sebep olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

İftar programına İl Başkanı Sinan Tekin ve teşkilat mensupları katıldı.

Keşan Belediyesi mezarlıkları temizliyor

Keşan Belediyesi bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında gelen mezarlıklar Keşan Belediyesi ekipleri tarafından itinayla temizleniyor.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzur içinde sevdiklerini ziyaret edebilmesi için görev başında olan Keşan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda periyodik olarak bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışmalarını bu alanlarda daha da yoğunlaştırdı.

Mezarlıklarda tırpan temizliği ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yabani otlar, kurumuş dallar ile genel çevre temizliği gerçekleştiriyor.