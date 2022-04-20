EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, Türkçe'nin Öğretimi TESİAD Erasmus+ KA108 Staj Konsorsiyumu Projesi'nin tanıtım toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıların ilki Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi.

Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrencilere bilgiler verildi.

Toplantıların ikincisi Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde çevrim içi yapıldı.

Toplantıda, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan TESİAD Erasmus+ projesi hakkında genel bilgilerin yanında başvuru koşulları, yöntemi, staj yapılabilecek kurumlar, hareketliliğin gerçekleştirilebileceği tarihler hakkında bilgi verildi.

Saadet Partisi Kadın Kollarından iftar programı

Saadet Partisi Edirne Kadın Kolları tarafından iftar programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, iftar programına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İriş, ramazanın paylaşma, arınma ve kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

Kapitalist düzenin insanları sefalete sürüklediğini belirten İriş, "Biz adil bir düzeni kurmak mecburiyetindeyiz. Kimsenin kimseye kul köle olmadığı, kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, kimsenin başkasına el açmak zorunda kalmadığı adil bir düzeni kurmak zorundayız. Bunun için bütün kesimlere ulaşmalı ve davamızı anlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Tekin ise İsrail vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toprak satın aldığını savunarak, "İsrail'in hakimiyet kurmak istediği yavru vatan, büyük İsrail'in bir parçası olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu münasebetle çok dikkatli olmak lazım. Kıbrıs'ta Yahudilerin toprak satın almasının önüne geçilmesi hayati önem taşımaktadır." diye belirtti.