SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çiftçi, ziyaretten memnuniyeti belirterek Kaya'ya çalışmalarında başarı diledi.

Kaya da Çiftçi'ye teşekkür etti.

TÜ öğretim üyelerine yeni görevler

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nurper Özbar ve Doç. Dr. Şengül Özdemir, Voleybol ve Judo federasyonları tarafından yeni görevlere getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) kokartlı voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, FIVB tarafından uluslararası düzeyde en üst seviye olan A klasmana yükseltildi.

Prof. Dr. Nurper Özbar'ın, FIVB tarafından organize edilen 2022 Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamalarında ve finallerde görev alması bekleniyor.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, Mart 2022 itibarıyla Türkiye Judo Federasyonunu temsilen Edirne Judo İl Temsilcisi olarak görevlendirildi.

İl Başkanı Tekin'den İslam Birliği önerisi

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İslam ülkelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gerektiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, insanlığın her geçen gün daha kötü bir durumu sürüklendiğini belirtti.

Müslümanların her zaman ve her zeminde iş birliği içinde olması gerektiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İhtilaflarımızın kör karanlığında boğulmak yerine, ittifaklarımızı ön plana çıkararak gücümüzü arttırmak gerekir. İslam Birliği'ni kurmadan, adil bir dünyayı kurmak mümkün değildir. Müslümanların birlik ve beraberliğini sağlamadan insanlığa huzur getirmek de mümkün değildir. Allah'ın izniyle İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Mazlum milletlerin birleşmesini, hayal olarak görenler asla emperyalizmin esaretinden kurtulamazlar."