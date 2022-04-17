EDİRNE (AA) - Edirne'de, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere saldırması kınandı.

Eski Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan Osman Kinay, İsrail'in ramazan ayında Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını gelenek haline getirdiğini ifade etti.

Müslümanların bayrama buruk girmesini isteyen İsrail'in vahşice saldırdığını ifade eden Kinay, "Mübarek ramazan ayının ortasına geldiğimiz bugünlerde siyonistler Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğneyerek sabah namazında her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaate saldırmış, bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken, yüzlercesiyle kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbarlığa saldırılar kabul edilemez." diye konuştu.

Kinay, bu saldırıları kınadıklarını kaydetti.

-Koro kurulacak

Trakya Üniversitesinde kadın akademisyenlerden koro kurulacağı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜKSAM) işbirliğiyle kadın öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından oluşan bir kadınlar korosu kurulması planlandığı ifade edildi.

Doç. Çisem Önver Zafer'in yönetiminde Devlet Konservatuvarı binasında çalışmalarına başlayacak koro için başvurular 18 Nisan tarihine kadar cisemonverzafer@trakya.edu.tr adresine yapılacağı kaydedildi.