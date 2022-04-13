SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Sıla Kalaycı ve Simge Kalaycı'ya Kaymakam Kaya tarafından hediye verildi.

Kaya, okul sporlarından voleybol ve oryantiring takımlarında başarılı olan öğrencilerden Ecrin Çekiş'e de hediye verdi.

Kaya, okul sporlarında başarılı olan diğer öğrencilere de hediyelerinin ulaştırıldığını belirterek, öğrencileri tebrik etti.

Edirne'de Yönetici Geliştirme Programı Eğitimleri başladı

Edirne'de, Milli Eğitim Bakanlığınca okul yöneticilerine yönelik uygulanan "Yönetici Geliştirme Programı Eğitimleri" programı başladı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimin açılış programı İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Arpacı, gelişimin hayatın her alanında hiç bitmeyen bir süreç olduğunu belirtti.

Programla eğitimin kalitesinin daha da yukarılara taşıyacağına inandığını aktaran Arpacı, eğitimlerin hayırlı olmasını diledi.

Eğitim kapsamında okul yöneticileri toplamda 120 saat eğitim alacak.

Edirne Lisesinde merkez ilçe okul müdürlerinin belirlenen plan doğrultusunda eğitime alınacağı Yönetici Gelişim Programı'nın ilk modül eğitimi Şube Müdürü Ozan Demiralp tarafından veriliyor.