Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Işık İlber Sırmatel'in yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırmatel'in yürütücülüğünü yaptığı "Karma Kentsel ve Otoyol Trafiği Ağlarının Modellenmesi, Kestirimi ve Kontrolü" adlı proje, 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında büyük-ölçekli kentsel karayolu ve otoyol ağlarının entegre bir sistem olarak modellenmesi, kestirimi ve kontrolü amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla karma büyük-ölçekli kentsel ve otoyol trafiği ağları için ileri trafik kontrol sistemlerinin tasarımının temelleri atılacak.

Keşan Belediyesi'nin mahalle iftarları devam ediyor

Keşan Belediyesince düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalle iftarları, 12 Nisan'da Paşayiğit, 13 Nisan İzzetiye Mahallesi Meydanı, 14 Nisan Büyük Cami Mahallesi Raşit Efendi İlkokulu bahçesi ve 15 Nisan İspat Cami Mahallesi Karaağaç Camisi önünde düzenlenecek iftarlarla devam edecek.

Teravih sonrası ikram ve kahve buluşmalarını da sürdüren belediye ekipleri, 12 Nisan'da Hacı Mümine Özkaya Camisi, 13 Nisan'da Saray Avluları Camisi, 14 Nisan'da Aşağı Zaferiye Camisi ve 15 Nisan'da Ensaray Camisi'nde teravih sonrası ikramlarda bulunacak.