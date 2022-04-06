Trakya Üniversitesi (TÜ) akademisyen ve öğrencileri, Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı'nda görev aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Trakya Üniversitesinden pek çok isim yer aldı.

TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri Efraim Kahraman, Turhan Arslantürk ve Buse Hopancı'ya 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli görev verildi.

Türkiye'nin kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olarak başarı gösterdiği şampiyonada, Kadın Güreş A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Efraim Kahraman yaparken Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Turhan Arslantürk Kadın Milli Takım Antrenörü, Fizyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Buse Hopancı ise Kadın Milli Takım fizyoterapisti olarak görev yaptı.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da Athletic House Academy bünyesinde Güreş Milli Takımlar Atletik Performans Danışmanı olarak tarihi başarıda yer aldı.

"Keşan Araştırmaları-Keşan'ın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına" kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi tarafından "Keşan Araştırmaları-Keşan'ın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına" kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, editörlüğünü Dr. Fatma Çalık Orhun ve Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'in yaptığı 5 bölümden oluşan kitapta 41 akademisyenin 33 makalesi yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Orhun, kitapta Keşan'ın tarihinin ele alındığını belirtti.

Keşan'ı her yönüyle inceleyerek geçmişini ortaya koymaya, bugününe ve yarınına ışık tutmayı amaçladıklarını aktaran Orhun, "Keşan Araştırmaları adını verdiğimiz ve 41 akademisyen tarafından kaleme alınan bu çalışma hem Keşan ile ilgili yazınsal boşluğu doldurmak amacıyla Keşan'ın 19 Kasım 1922 tarihindeki Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel olarak hazırlandı." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen de kitabın çıktığı tarihin Keşan'ın Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılına denk gelmesi açısından ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

TÜ mezunu milli güreşçi Bedia Gün, Avrupa üçüncüsü oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) mezunu milli güreşçi Bedia Gün, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Bedia Gün, şampiyonada bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Gün, üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı. Mücadelede rakibini 5-4 yenmeyi başaran Gün bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı.

Trakya Üniversitesi, mezun öğrencisi Bedia Gün'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.