EDİRNE (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu,"1389 belediye başkanının sadece 21'i kadın, 30 büyükşehir belediye başkanının sadece 2'si kadın, 50 bin 157 muhtardan sadece 1119'u kadın, 1272 il genel meclis üyesinin sadece 48'i kadındır. Bu veriler aradan geçen bunca yıla rağmen, halen eşit temsilden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Gegeoğlu, kadınların yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını kazandığı Belediye Kanunu'nun kabul edilişinin 92'nci yıl dönümü dolayısıyla CHP Edirne İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'i kadın ve erkeklerin bir arada kurduğunu vurguladığına dikkati çeken Gegeoğlu, Atatürk'ün "Dünyada hiçbir milletin kadını benAnadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez." sözlerini hatırlattı.

Türkiye'de kadınların yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 92'nci yıl dönümünde hala yeterli oranda temsil edilemediğine dikkati çeken Gegeoğlu, 2019'daki son yerel seçimlerde de bu tablonun değişmediğini belirtti.

Türkiye genelinde toplam 20 bin 745 belediye meclis üyesinin sadece 2 bin 283'ü kadın olduğunu ifade eden Gegeoğlu, "1389 belediye başkanının sadece 21'i kadın, 30 büyükşehir belediye başkanının sadece 2'si kadın, 50 bin 157 muhtardan sadece 1119'u kadın, 1272 il genel meclis üyesinin sadece 48'i kadındır. Bu veriler aradan geçen bunca yıla rağmen, halen eşit temsilden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun nedeninin "kadınların yetersizliği veya siyasette yer almak istememesi" olmadığını vurgulayan Gegeoğlu, kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için öncelikle ülkeyi yönetenlerin zihniyetinin değişmesi gerektiğini savundu.

Bisikletçiler "Edirne Kırımızı" için pedal çevirdi

Edirne'de '2022 Edirne Yılı' etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ve sporcular 'Edirne Kırmızısı' rengini tüm ülkeye tanıtmak için pedal çevirdi.

Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Arda Bisiklet Derneği iş birliğiyle "Edirne Kırmızısı Bisiklet Halk Sürüşü" düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşını okudu.

Daha sonra Edirne Kırmızısı ile süsledikleri bisikletleriyle yola çıkan vatandaşlar Lozan Anıtı'na kadar pedal çevirdi.

Öğrenciler Fen Bilgisi dersini müzede işledi

Edirne ilkokul öğrencileri Fen Bilgisi dersini müzede işledi.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mithatpaşa İlkokulu 2. ve 3. sınıf öğrencileri Fen Bilgisi derslerini Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi Bilim Atölyesinde gerçekleştirdi.

Müze öğretmenleri eşliğinde ders müfredatına uygun deneyler yapan öğrenciler, öğrenmeyi de kalıcı hale getirdi.