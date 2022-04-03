EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, rahmet, mağfiret ve bereket ayı, on bir ayın sultanı Ramazan ayının tüm dünyaya huzur, barış, adalet ve özgürlük getirmesini diledi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, tüm Müslüman Alemi'yle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk toplumunun en güzel ve en özel değeri olan Ramazan ayının aynı zamanda dayanışmanın, yardımlaşmanın da en büyük simgesi olduğunu aktaran Gürkan, "Bizler, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İnsanların birbiriyle yardımlaşma için yarıştığı, yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin korunduğu, çocukların ve yoksulların yüzünün güldüğü ve bir nebzede olsa geçim sıkıntılarının dindiği bir Ramazan ayı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, Edirne Belediyesi tarafından hizmete sunulan halk ekmeğin, Ramazan ayı boyunca 2 lira 25 kuruştan satışa sunulacağını, ayrıca Edirne İMECE isimli dayanışma ve yardımlaşma platformunun Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ile bağışçıları bir araya getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Mezarlıklarda ilaçlama çalışması yapıldı

Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü bahar aylarının gelmesiyle birlikte mezarlıklarda ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Merkez Bademlik, Acıçeşme, Buçuktepe, Yıldırım, Karaağaç ve Yeni Şehir Mezarlıklarında zararlı ot mücadelesine başlandı.

Yaklaşık 1 hafta sürecek olan ilaçlama çalışmaları sırasında vatandaşlardan mezarlıklara giriş ve çıkışlarda dikkatli olmaları istendi.