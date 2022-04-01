KEŞAN, EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik "Etkili İletişim ve Davranış Kuralları" eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen eğitim Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu tarafından verildi.

Rektörlük Senato Salonu'nda 10 gün süren eğitimde Baynazoğlu, hastane çalışanlarıyla davranış kuralları ve etkili iletişim konularındaki bilgilerini paylaştı.

Trakya Üniversitesi "Gelecek İçin Keşfet" isimli projeyle TÜBİTAK'a başvurdu

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, TÜBİTAK 2022 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısına "Gelecek İçin Keşfet" isimli projeyle başvuruda bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Utku Güner'in yürütücüsü olduğu proje ile katılımcılara sürdürülebilir çevre ve ekolojik bakış açısı sağlanması amaçlanıyor.

Kabul edilmesi durumunda ağustos ayında hayata geçirilmesi planlanan projede Prof. Dr. Volkan Aksoy, Doç. Dr. Mitat Aydoğdu, Doç. Dr. Burhan Şen, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Mehpare Saka ve laborant Hüseyin Ersoy yer alırken, eğitmen kadrosunda ise Mustafa Elibol, Aslıhan Dikmen, Ali Ay, Nevin Elibol ve Dicle Güneş bulunuyor.

Projenin hedef kitlesini yurdun çeşitli bölgelerinde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise gibi farklı eğitim kademelerinde görev alan öğretmenler oluşturuyor.