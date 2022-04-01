HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Büyükevren köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Yapılan çalışmalar hakkında köy muhtarından bilgi alan Göktaş, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İpsala Kaymakamı Güngör'e ziyaret

İpsala Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Murat Uzun ve yönetim kurulu üyeleri, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Uzun'a dernek çalışmalarında başarı diledi.

Uzun da Güngör'e teşekkür etti.

Bisiklet İlçe Birinciliği yarışmaları

İpsala'da, okul sporları kapsamında öğrenciler arasında bisiklet yarışı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında "Bisiklet İlçe Birinciliği" yarışmaları gerçekleştirildi.

İlkokullar arası yapılan müsabakalarda Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu öğrencisi Eylül Irkıl ve Atatürk İlkokulu öğrencisi Noyan Meriç birinci, Şehit Polis İbrahim Sever İlkokulu öğrencisi Sevde Karaağaç ikinci oldu.

Ortaokullar arası yapılan müsabakalarda ise Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Atabey Sevin birinci, Ahmet Eymen Mısırlı ikinci, Ceren Selvi üçüncü, Hasan Celal Civanoğlu da dördüncü oldu.

Dereceye giren öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.