KEŞAN, EDİRNE (AA) - Antalya'da düzenlenecek U-14 Milli Takım Seçme Kampı'na davet edilen Keşan Genç Ordu Spor Kulübü sporcuları, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre sporcular Kerem Özmen ve Şerif Hamzayay antrenörleri Fatih Uygun, Helvacıoğlu'yla bir araya geldi.

Helvacıoğlu, sporcuları tebrik ederek milli takım seçmelerinde başarı diledi.

Belediye olarak her zaman sporcuları desteklediklerini belirten Helvacıoğlu, "Başarılı sporcularımız Milli Takım İl ve Bölge Karmasındaki üstün performansları sonrası Antalya U-14 Milli Takım Seçme Kampı'na da davet edildiler. Genç sporcularımızla gurur duyduk ve onlara canımız feda. Başarılı sporcularımızın daha iyi yerlere gelmesi için Keşan Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sporcular ve antrenör Uygun, Helvacıoğlu'na isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Süloğlu'nda "Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme" kursu düzenlendi

Süloğlu'nda "Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme" kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya tarafından verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Büyükgerdelli köyünde açılan kurs tamamlandı.

Kursiyerlere belgelerini Kaymakam Kaya verdi.

Program sonrası köy sakinleriyle bir araya gelen Kaya, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.