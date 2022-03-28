EDİRNE (AA) - TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, üniversitenin mevcut durumu, faaliyetleri ve yürütülmekte olan projeler hakkında bilgiler veren Tabakoğlu, 40. yılını kutlayan Trakya Üniversitesi'nin köklü geçmişine yakışır şekilde fark ve değer yaratmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi olarak Balkanlar'a öncelik verdiklerini ifade eden Tabakoğlu, "Balkanlar'da dokunmadığımız, gitmediğimiz bir yer kalmadı. Her şeyden önce Balkanlar'la bir gönül birliğimiz var. Bu zamana kadar eğitimden sağlığa birçok önemli çalışmaya imza attık. Model yapısı ile örnek gösterilen Teknopark modelini Balkanlar'a taşıdık. Bilgi, birikim ve deneyimimizi elimizden geldiğince Balkanlar'a taşımaya çalışıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye eğitim veren kurumuz. 5 bin 180 uluslararası öğrencimizin yüzde 80'i Balkanlardan." diye konuştu.

Çevik, ise Trakya Üniversitesinin Balkanlar'a yönelik çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini, üniversitenin yaptığı çalışmalarla Balkanlar'a değer kattığını belirtti.

"Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı"

Trakya Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) üyesi üniversitelerin paydaşlığında düzenlenen"Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı" etkinliğine katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda her bölümden öğrenci ve mezuna yönelik farklı sektörlerden yüzlerce firma yer aldı.

Birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşıldığı ve özel sektörden yüzlerce firma ile kamudan çeşitli kurum ve kuruluşların katıldığı Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı, öğrenci ve mezunlar ile vatandaşların katılımına açık organize edildi.

Trakya Üniversitesinin ve Kariyer Merkezi'nin katkılarıyla 50 civarında firma ve kurum kaydı alınarak organizasyona katılmaları sağlandı.

Saadet Partisi Lalapaşa İlçe Başkanlığına Sedat Koşar seçildi

Saadet Partisi Lalapaşa İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi yapıldı.

Lalapaşa Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen kongreye, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Saadet Partisi Edirne İlçe teşkilatlarının yanı sıra birçok teşkilat mensubu ve vatandaş katıldı.

İriş, kongrede taptığı konuşmada, dünyanın sürekli değiştiğini, gücü elinde tutanların da güçlerine güç kattığını belirtti.

Türkiye'yi lider ülke haline getirmek için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan İriş, "Bu konuda muhalefeti ile iktidarı ile hepimize büyük görevler düşmektedir. Milli Görüş hareketinin tek temsilcisi Saadet Partisi olarak, 85 milyon memleket evladının hepsinin huzurunu, refahını istiyoruz. ve bu yolda canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Tekin de kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Lalapaşa İlçe Başkanlığına Sedat Koşar seçildi.