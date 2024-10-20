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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Keşan ilçesinde hayırseverlerin aldığı tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara hediye edildi.

Keşan ilçesinde hayırseverlerin aldığı tekerlekli sandalyeler engelli vatandaşlara hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Yavaş, Engelsiz Yaşam Vakfı, Keşan Fenerbahçeliler Derneği, iş insanı Muzaffer Güven ile Engelsiz Yaşam Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mercan ve hayırseverlerin katkılarıyla tekerlekli sandalyeler alındı.

Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'nda düzenlenen törende katkıda bulunanlara plaket verildi.

Törenin ardından tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Tugay Komutanı Sezengöz'den Özcan'a ziyaret

Keşan 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Gürcan Sezengöz, Keşan Belediyesi Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Özcan, Sezengöz'ü belediye ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İade-i ziyaret için Sezengöz'e teşekkür eden Özcan, komutana görevinde kolaylıklar diledi.

Öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Meriç Kaymakamlığınca yaz okullarına katılan öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Öğrencilerin milli şuur ve tarih bilgisi edinmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen geziye 35 öğrenci katıldı.

Çanakkale'deki tabya ve şehitlikleri gezen öğrenciler, turistik yerleri de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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