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İpsala Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Toplantısı Gerçekleştirildi

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İpsala Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İpsala OSB'deki çalışmalar ve gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıya İpsala Belediye Başkanı, İpsala Ticaret Borsası Başkanı ve Keşan Ticaret Odası Meclis Başkanı da katıldı.

İpsala Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) toplantısı gerçekleştirildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Sevgili, İpsala OSB'deki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Toplantıya, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, Keşan Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Koru katıldı.

Kaymakam Sözer gazileri ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sözer, Subaşı beldesinde yaşayan Kıbrıs gazileri Recep Atılgan, Hasan Akdemir ve Ahmet Çağlayan'ı evinde ziyaret etti.

Gaziler ve aileleriyle sohbet ederek taleplerini alan Sözer, gazilerin anılarını dinledi.

Sözer'den Alibey köyüne ziyaret

Meriç Kaymakamı Fuat Sözer, Alibey köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Sözer, köyde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kahvede vatandaşlarla bir araya gelen Sözer, talepleri dinledi.

Kaymakam Sözer, şehit Nihat Zorlutuna'nın ailesini de ziyaret etti.

Balıkçılar oltayla 8 ve 10 kiloluk balık avladı

Keşan ilçesinde balıkçılar oltayla 8 ve 10 kiloluk sinarit avladı.

Erikli Sahili'nden tekneyle denize açılan amatör balıkçılar Mustafa İşçimen ve Hakan Çevikel oltalarını denize bıraktı. Her iki balıkçı da bir süre sonra 8 ve 10 kiloluk sinarit avladı.

İşçimen, balıkçılığı hobi olarak yaptığını ve balık neslini korumak için denize açıldıklarında bir balık tuttuklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Meclis Başkanı İpsala Keşan OSB Balıkçılık Tarım Güncel Haberler

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