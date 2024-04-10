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Edirne'nin İpsala ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

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Edirne'nin İpsala ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

İpsala Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen törende Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle bayramlaştı.

Yenikarpuzlu beldesi, Kocahıdır ve Aliçopehlivan köylerinde ise vatandaşlar arasında toplu bayramlaşma töreni gerçekleşti.

Şehit ailesine ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehit polis Ahmet Can'ın ailesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan ziyarette Can'ın babası İsmail ve annesi Zeynep Can'ın bayramını kutladı.

Özcan, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Can ailesi de Özcan'a ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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