Trakya Üniversitesi heyeti, Bulgaristan'ın Haskovo şehrinde gerçekleştirilen Interreg Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Strateji Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Interreg Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi Strateji Kurulu Toplantısı Haskovo şehrinde gerçekleştirildi.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı tarafından organize edilen toplantıda, Trakya Üniversitesinden Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı ile Proje Koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Hacı Ali Güleç de yer aldı.

Programın Bölgesel Stratejisi altında belirlenen "Yerel Ekonominin daha rekabetçi olmasına, dijitalleşmeye ve yeşil dönüşüme dayalı sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma" hedefi kapsamında duyurulacak proje teklif çağrısına ilişkin kurallar ve belgeler tartışılarak, çağrı takvimi belirlendi.

Yıldız Erkekler Futbol İl Şampiyonası sona erdi

Edirne Yıldız Erkekler Futbol İl Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan yıldız erkekler il birinciliği final müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonucunda Gaziosmanpaşa Ortaokulu birinci, Keşan Rasim Ergene Ortaokulu ikinci, Keşan Ahmet Yenice Ortaokulu üçüncü, İpsala Kocahıdır Ortaokulu da dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Uzunköprü'de iftar programı düzenlendi

Uzunköprü Belediyesince iftar programı düzenlendi.

Adalet Meydanı, Telli Çeşme Meydanı ve Gazi Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar oruçlarını açtı.

Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, ilçenin geleneği haline gelen iftar sofrasını bu yıl da kurduklarını belirterek programa katılanlara teşekkür etti.