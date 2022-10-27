Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin yeni öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında öğrencilere eczacılık mesleği, fakülte ve üniversite hakkında bilgi verildi.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serap Yılmaz, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, üniversite ve fakülteyi tanıtan sunumlar yapıldı, lisans eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliği, akademik danışmanlık sistemi ile fakülte bilimsel ve sosyal etkinlikleri hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında ayrıca öğrencilerin Edirne'yi yakından tanıyabilecekleri sosyal gezi düzenlendi.

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'nin yeni sayısı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından çıkarılan Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'nin yeni sayısı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in sahipliğini, Dr. Öğretim Üyesi Sela Can Dökmeci'nin editörlüğünü üstlendiği, her sayıda yazar ve hakem olarak sanat ve müzik alanında dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'nin yeni sayısı araştırmacıların ilgisine sunuldu.

Dergi, müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Dr. Öğretim Üyesi İrsel'in buluşu tescillendi

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Gürkan İrsel'in buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrsel'in "Bir Ekim Makinası" isimli buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün patent sahibi olarak yer aldığı buluşun, istenilen ekim derinliğinde hatasız ekim yapabilmesi amacıyla makine ekici ucunun ekim alanında gerçekleştirilen ekim derinliğinin istenilen derinlik ile belirlenen tolerans dahilinde otomasyon sistemi ile sürekli eşit tutan bir ekim makinesi olduğu belirtildi.