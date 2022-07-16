Edirne'den kısa kısa TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenaze törenine katıldığı bildirildi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenaze törenine katıldığı bildirildi. Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Mete'nin vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. İskeçe'de düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'den çok sayıda siyasetçi ve Batı Trakyalının katıldığını ifade eden Aksal, "Ömrünü Batı Trakya'daki soydaşlarımızın haklı mücadelesine adayan İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'yi ebediyete uğurladık. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Sıcak hava etkili oluyor Edirne'de sıcak hava etkili oluyor. Vatandaşlar, bunaltıcı hava nedeniyle park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara giderek sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinliyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte 34 derece ölçülen hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi ön görülüyor. AA / Ogün Kurkan - Güncel Milletvekili Edirne Güncel Haberler

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