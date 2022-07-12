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Edirne'den kısa kısa

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Enez ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Enez ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin ilçe ve merkezdeki aileleri ziyaret ettiği belirtildi.

Şehit aileleri ve gazilerin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığı aktarılan açıklamada, "Kahraman gazilerimizin ve kıymetli aile bireylerinin mübarek Kurban Bayramlarını bir kez daha tebrik eder, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İpsala'da kurban kesim yerleri denetlendi

İpsala ilçesindeki mezbaha ve kurban kesim yerleri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ekrem Güngör ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, kurban kesim alanlarında incelemede bulundu ve çalışanlardan bilgi aldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kurban Bayramı Kurban Enez Güncel Haberler

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