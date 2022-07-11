Edirne'den kısa kısa Süloğlu'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Süloğlu'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Kaya ve Ormankıran, programa katılanların bayramını tebrik etti. Sahillerde çadır denetimi devam ediyor Keşan Belediyesi, sahillerde çadır denetimini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri iş birliğinde Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde denetim yapılıyor. Yasak alana çadır kuran vatandaşlar uyarılıyor. AA / Gökhan Zobar - Güncel Güncel Haberler

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