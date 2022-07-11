Edirne'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Süloğlu'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaya ve Ormankıran, programa katılanların bayramını tebrik etti.

Sahillerde çadır denetimi devam ediyor

Keşan Belediyesi, sahillerde çadır denetimini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri iş birliğinde Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde denetim yapılıyor.

Yasak alana çadır kuran vatandaşlar uyarılıyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title