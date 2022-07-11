Edirne'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünü ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, köy sakinlerinin bayramını kutladı.

Vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarı Erhan Arı'dan da bilgi aldı.

Uygulama noktasında vatandaşlara ikramda bulunuldu

Süloğlu'nda güvenlik güçleri, uygulama noktasında sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

İlçe genelinde uygulamalarına devam eden polis ve jandarma ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşların bayramlarını da kutlayan ekipler, sürücülere ikramda bulundu.

Keşan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Keşan Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçe merkezi ve mücavir alanlarda araç yardımıyla sinek ve haşerelere ilaçlama yapıyor.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Hisarcık Süloğlu Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title