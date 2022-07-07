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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" temasıyla gerçekleştirilen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna destekler devam ediyor.

Kaymakam Kaya, bu yıl kurban ibadetini Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen kampanya kapsamında gerçekleştireceğini belirterek, bağış makbuzunu Süloğlu Müftüsü İsa Demirkaynak'a teslim etti.

İl Milli Eğitim Komisyonu Sene Sonu Toplantısı

İl Milli Eğitim Komisyonu Sene Sonu Toplantısı, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda geride kalan eğitim öğretim yılı değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yaz döneminde yapılacak çalışmaların planlanması ile ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, komisyon üyeleri katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

milli eğitim bakanlığı Özgür Kaya Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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