AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vali H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Vali Kırbıyık, İba ve beraberindeki AK Parti ilçe başkanlarını makamında kabul etti.

Ziyarette yatırım ve projeler konuşuldu.

-"Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar" Projesi

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, "Karaağaç Gölgesinde Yeşeren Umutlar" Projesi yönetim binasını ziyaret etti.

Dilek Kırbıyık'ı Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali ve vakıf üyeleri karşıladı.

Bali, Vakıf çalışmaları hakkında Kırbıyık'a bilgi verdi.

- Uzunköprü'de Engelsiz Yaşamevi ve Kadın Faaliyetleri Evi açılacak

Uzunköprü ilçesinde Engelsiz Yaşamevi ve Kadın Faaliyetleri Evi temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, siyasiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Becan büyük bir gurur yaşadığını ifade ederek, ???????"Her projemizi tamamladığımızda, bir yeni hizmeti daha halkımıza sunduğumuzda ortaya çıkan memnuniyet ile doğru ve faydalı bir iş yaptığımızı yeniden ve yeniden fark ediyoruz. Bugün temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşamevi ve Kadın Faaliyetevi'miz tamamlandığında da evlatlarımızın ve Uzunköprü'nün güçlü kadınlarının gözlerindeki mutluluğu ve umudu göreceğime şimdiden eminim. Her birinizi çok ama çok seviyorum." diye konuştu.