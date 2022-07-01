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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, üretici kadınların satış yapacağı standın Cumhuriyet Meydanı'nda açıldığını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, üretici kadınların satış yapacağı standın Cumhuriyet Meydanı'nda açıldığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya Emekçi Kadınlar Kooperatifi ve Keşan Sepetçi Kadınlar Üretim Kooperatifi üyelerinin el emeği ürünlerinin stant da yerini aldığını belirtti.

Belediye olarak üretici kadınlara destek verdiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Keşan'dan yaktığımız bu meşale ile üreten kadınlarımız artık ulusal pazarlara mal satar hale geldi. Üretim yapmak isteyen tüm kadınlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz, siz yeter ki üretmek istiyoruz deyin, biz her zaman yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kaya, pazar esnafıyla bir araya geldi

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, pazar esnafını ziyaret etti.

Pazarda incelemede bulunan Kaya, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Kaya, esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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