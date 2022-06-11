Edirne'den kısa kısa - Haberler

Edirne'den kısa kısa Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Gürsel Paçaman, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti. Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Gürsel Paçaman, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette 24-25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek Enez Bisiklet Festivali hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Paçaman'a çalışmalarında başarı diledi. Paçaman da Göktaş'a teşekkür etti. İpsala Konseyi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı İpsala Konseyi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ekrem Güngör başkanlığında yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Esetçe Belediyesi ev sahipliğindeki toplantıda kaymakamlık ve belediyelerin yapmasını planladığı projeler görüşüldü. Kaymakam Güngör, vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışını yerleştirmek ve kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan kurulun çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Toplantıya, belediye başkanları, meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Keşan'da "Çocuk Olimpiyatları Spor Şenliği" düzenlenecek Keşan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi işbirliğinde, "Çocuk Olimpiyatları Spor Şenliği" düzenlenecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran Çarşamba günü Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şenlik 10.00'da başlayacak. Şenlikte 100 metre ve 400 metre koşuları, futbol, uzun atlama, tenis topu fırlatma, halat çekme, çuval yarışı, matrak yarışları yapılacak. Yüz boyama etkinliğinin de yapılacağı şenlik müsabakalarında yer almak isteyen öğrenciler başvuru ve müracaatlarını kendi okul idarelerine yapabilecek. AA / Gökhan Zobar - Güncel Edirne Enez Güncel Haberler

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