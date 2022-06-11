Edirne'den kısa kısa - Haberler

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Edirne'den kısa kısa

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'den kısa kısa

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Korucu köyünü ziyaret etti.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Korucu köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunarak muhtar Oruç İzzet Sezer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelen Güngör, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Güngör'ün köy ziyaretlerinin süreceği belirtildi.

Süloğlu'nda "Güvenli İnternet Projesi" eğitimi verildi

Süloğlu'nda, "Güvenli İnternet Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıda Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli İbrahim Şeker, katılımcılara güvenli internet kullanımı ve siber suçlar gibi konularda bilgiler verdi.

Eğitim programına Kaymakam Özgür Kaya, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

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AA / Gökhan Zobar - Güncel

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