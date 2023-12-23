Edirne'de Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa, İl Müftü Yardımcıları Adem Özsoy ve Fatih Samet Okumuş olmak üzere vaizler, cami görevlileri ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.

Üç oturumdan oluşan çalıştayda ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere yönelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin niteliği konuşuldu.

Gün boyu devam eden çalıştay, raporların okunması ve katılımcılara belge takdim edilmesi ile son buldu.

Öğrencilerden kent müzesine ziyaret

Keşan ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden kent müzesini Cumhuriyet Ortaokulu öğrenciler ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve yetkililer müze hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi'nin daha açılmadan ilgi gördüğünü belirterek müzenin yeni yılda ziyaretçilerini ağırlayacağını kaydetti.

Keşan Kent Müzesi'ne bağış

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Sezgin Serin 1101 parça eserden oluşan koleksiyonu restorasyon çalışmalarının sürdüğü kent müzesine bağışladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve müze koordinatörü Aslı Avcı, Serin'in müzeye getirdiği koleksiyonu inceledi.

Koleksiyonda eski madeni paralar, Kurtuluş Savaşı yıllarından kalma boş kovanlar, çömlek parçaları ve belgeler yer alıyor.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Serin'in bir Keşanlı olarak müze için elini taşın altına koyduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Avcı da müzenin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açılacağını dile getirdi.

Vatandaşların müzeye katkıda bulunmaya devam ettiğini anlatan Avcı, hem koleksiyonerin hem de ailesinin adının müzede yaşayacağını ifade etti.

Keşan Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Serin ise Yerlisu köyünde 25 yıldır biriktirdiği objeleri müzeye getirdiğini söyledi.

Köyünün Kurtuluş Savaşı'nda menzil olarak kullanıldığını anlatan Serin, "Bende tarihi eski objelere meraklıydım. Bu süreç içerisinde elime geçenleri biriktirdim. Biriktirdiklerimi de gelecek kuşaklara aktarmak adına müzemize bağışladım." ifadelerini kullandı.

Müftülükten yıl sonu toplantısı

Edirne Müftülüğünce yıl sonu toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıya il ve ilçelerde görev yapan vaizler, uzmanlar ve manevi danışmanlar katıldı.

Yıl içinde yapılan faaliyetlerin görüşüldüğü ve gelecek yılda hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların istişare edildiği toplantıda İl Müftüsü Hasan Başoğlu yıllık değerlendirme yaptı.

Başoğlu, yaptığı konuşmada, başarılı çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Yeni yılda daha güzel çalışmalara imza atacaklarını aktaran Başoğlu, şunları kaydetti:

"Bir yılı geride bırakmamız sebebiyle hem çalışmalarımızın ne durumda olduğunu görmek hem de gelecek yıl daha planlı hareket edebilmek için sizi burada topladık. Yapacağınız her faaliyette yanınızda olduğumuzu unutmayın. Kötülüklerin dört bir yanı sardığı bu çağda sizlerden her zamankinden daha sorumlu davranmanızı ve maksimum kapasiteyle hizmet etmenizi istirham ediyorum. Böyle olacağına da canı gönülden inanıyorum."