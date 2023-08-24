AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin altyapı işinin bir an önce bitirilmesi için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne AK Parti teşkilatının çaba gösterdiğini belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'nin altyapı işinin bir an önce bitirilmesi için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Edirne AK Parti teşkilatının çaba gösterdiğini belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın düzenlediği basın toplantısında Aksal'a yönelttiği suçlamanın mesnetsiz olduğunu ifade etti.

Planlanan oyunu gördüklerini belirten İba, "Milletvekilimiz Fatma Aksal hangi noktadaysa biz de oradayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan altyapı meselesini tamamen siyaset üstü görüyor. Biz de liderimizin çizgisinde, Edirne'nin altyapısı için, AK Parti'nin en tabanından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dek, vatandaşımızın faydası için çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların altyapı sürecinde mağduriyet yaşadığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Edirne'nin altyapı işinin bir an önce bitirilmesi için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal dahil olmak üzere tüm Edirne AK Parti teşkilatı çaba gösteriyor. Ancak altyapı yapımı süresince gerek bize gerek meclis üyelerimize vatandaşlarımızdan yapım sürecinin eksiklikleriyle ilgili yüzlerce şikayet geldi. Bunun üzerine meclis üyelerimiz de biz de yapmış olduğumuz toplantıda işin yapım sürecinin kontrolörlüğünün İller Bankası'na geçmesini talep ettik. Belediye Başkanı da bunu kabul etti. Ancak kullanılan kredi, teminat mektubu olarak kullanıldığı için İller Bankası kontrolörlük yapamadı ve yine belediyenin kontrolörlüğünde devam etti.

Buna rağmen yine de verdiğimiz sözün üstünde destek vermeye devam ettik. Üstelik bu altyapı yapım işi Edirne Belediyesi'nin ihale ettiği bir iş ve bu tip projelerde İller Bankası projenin tamamını ödemez sadece destek verir."

Edirne'nin menfaatine olan her projeye destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirten İba, Edirne'nin kalkınması için çaba harcamaktan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Çocuk müzesi 135 bin 510 ziyaretçi ağırladı

Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi açıldığı günden bu yana 135 bin 510 ziyaretçi ağırladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, Finlandiya Eğitim modelinden yola çıkarak kurdukları müzenin 2018 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldığını belirtti.

Müzenin açıldığı günden bu yana 135 bin 510 ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Müze, sadece Edirne'nin değil tüm bölgenin gelip görmek istediği bir müze oldu. Çocuk müzemiz, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü aktif. Düzenlediğimiz kurslar ve atölyeler dışında çocuk bilim şenliği gibi festivallere de ev sahipliği yaparak, çocuklarımıza kendilerini özgürce ifade edebileceği alanlar sunuyoruz.

Çocuklarımızın merak etmesi, merak ettiklerini sorgulaması, eğlenerek öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşam boyunca uygulayabilmesi için birçok farklı eğitim modeli sunarak, onların yaşamlarına bambaşka pencereler açıyoruz."

Helvacıoğlu işçilerle toplantı düzenledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyede çalışan Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası üyesi işçilerle toplantı düzenledi.

Helvacıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Keşan Belediyesi Personel Şirketi işçileriyle görüşmelerin güzel geçtiğini belirtti.

Trakya'nın en iyi sözleşmesini imzalayacaklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Çalışanlarımızın istek ve beklentilerini karşılayan, emeklerinin hakkını veren belediye olarak alın ve akıl teriyle çalışan işçilerimize her zaman olduğu gibi yine sahip çıkıyoruz." diye konuştu.