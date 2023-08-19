İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Promet, ziyarette 2023/2024 dönemi toplu iş sözleşmesi sürecinde işçi ve emekçilerin haklarını ileriye taşımaktan yana fiyat farklarının ödenmesinde gösterdiği gayret ve yaklaşımdan dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, işçi ve emekçinin yanında olduğunu kaydetti.

Togg makam aracı olarak kullanılmaya başlandı

İpsala Ticaret Borsası'na alınan Togg makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

Borsanın bahçesinde düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurlu Başkanı Necmi Sezer, yaptığı konuşmada, Togg ile gurur duyduklarını söyledi.

60 yıllık hasretin sona erdiğini belirten Sezer, "Türkiye'nin otomobilini ülkemize kazandıran bize bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen tüm paydaşları kutluyoruz. Yerli ve milli aracımızın bölgemize, üyelerimize ve borsamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." diye konuştu.

Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve kurum müdürleri katıldı.