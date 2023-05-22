İpsala ilçesinde resim sergisi açıldı.

Kapalı pazar yerinde gerçekleştiren serginin açılışına İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Koşan ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Ünsal, ilçeye değer katan her çalışmanın yanında olduklarını söyledi.

Batı Trakyalı gençler Çanakkale'yi gezdi

İpsala Kaymakamlığı, İpsala, Enez, Gümülcine ve İskeçe'de eğitim gören öğrencilere yönelik Çanakkale gezisi düzenledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, yaptığı yazılı açıklamada, aynı millet, ortak tarih diyerek öğrencilere yönelik gezi düzenlediklerini belirtti.

Sevgili, bu tür gezilerin devam edeceğini bildirdi.

-Keşanlı sporcular müsabakalarda derecelerle ilçeye döndü

Keşan Belediyespor sporcuları "İstanbul'u Koşuyorum" maratonunda dereceler elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atletizm branşında Ahmet Tek ve Evin Kaya dördüncülük, Cansu Aydın beşincilik, Hasan Karakaş altıncılık ve Mehmet Demir'in yedincilik elde ettiği maratonda takım puan sıralaması da Keşan Belediyespor'un oldu.

Karate takımından iller arası turnuvada 40 kiloda Efe Avcu ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.