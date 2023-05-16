Keşan Belediye Sanat Merkezi Tiyatrosu "Ocak" adlı oyunla perdelerini açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Turgut Özakman'ın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Kadir Kılıç'ın yaptığı, Onur Öztoprak'ın yönettiği oyun Selim Sesler Konferans Salonu'nda sahnelenecek.

Tiyatroseverler oyunu 18 Mayıs'ta saat 20.00'de izleyebilecek.

12 yaş ve üzeri seyircilerin izlemesi tavsiye edilen oyunda, Canan Kılıç, Dilem Yongacı, Oğuzhan Cınbırtıoğlu, Mahir Kılıç, Emine Bozbaş, Kadir Kılıç, Hilal Melis Gül, Onur Öztoprak ve Gökalp Ömer Yiğit performans sergileyecek.

Keşan Trafik Eğitim Parkı'nın yapımı sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trafik Eğitim Parkı'ndaki çalışmaları inceledi.

Helvacıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, çocukların eğlenerek öğreneceğini belirtti.

Emsali olmayan bir projeyi, geleceğin şoförleri için Keşan'a kazandırdıklarını ifade eden Helvacıoğlu, Trafik Eğitim Parkı'nın en kısa zamanda açılacağını kaydetti.

Helvacıoğlu, üstyapı çalışmalarını inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kaldırım yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, Hayribey Sokak'ta devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Helvacıoğlu, esnafın ve vatandaşların çalışmalardan memnun olduğunu belirtti.

Şehrin yoğun sokaklarından birini daha yenilediklerini aktaran Helvacığlu, "Şehir merkezine vizyon katıyoruz. Kaldırım çalışmalarının akabinde yol çalışmalarımıza da ivme kazandıracağız." dedi.