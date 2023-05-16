İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, Gümülcine'yi ziyaret etti.

Bayraktar, Gümülcine'de seçilmiş müftü İbrahim Şerif ile bir araya geldi.

Daha sonra Bayraktar ve Şerif, Gümülcine'de düzenlenen 16. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nı izledi.???????

Keşan'da merhum belediye başkanı mezarı başında anıldı

Keşan'da eski belediye başkanlarından İsmail Saraç??????? vefatının yıl dönümünde anıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Tepe Mezarlık'ta düzenlenen törende, bugün Keşan'ın üçüncü belediye başkanı merhum Saraç'ı anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Saraç'ın ilçeye önemli hizmetler yapmış bir başkan olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Merhum Saraç kendi döneminde Keşan'ımıza birçok hizmette bulunarak verimli bir dönem yaşamıştır. Keşan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Törene katılan herkese de ayrıca çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, Keşan Belediyesi İmam Hatibi Ali Küçük tarafından duaların okunması ve Saraç'ın mezarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

- Edirne'de çöp konteynerleri yenileniyor

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kentteki mevcut çöp konteynerleri, 4 kat fazla çöp alan ve sıvı sızdırması yapmayan modern çöp konteyneri ile yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi, ilk etapta 200 çöp konteynerinin yenilenmesini yaparak, sıvı sızdırmaları, koku, bakteri ve haşere oluşumunu engellemeyi amaçlıyor.

Kocasinan, Şükrüpaşa ve Fatih mahallelerinin ardından kent genelinde çöp konteynerlerine yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilecek.

Vergi ödemeleri

Edirne Belediyesi 2023 yılına ait emlak vergisi, iş yeri çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin 1. taksit ödemelerin en son 31 Mayıs Çarşamba günü olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vergi ödemelerinin belediye veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile resmi internet sitesi, e-devlet ve Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası, mobil bankacılık sistemleri üzerinden online olarak ya da bu bankaların ATM'lerinden yapılabileceği kaydedildi.