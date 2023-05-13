Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesince düzenlenen Trakya'da arkeoloji konferanslarında " Trakya Bölgesi'nde Ptolemaios Hakimiyeti" konuşuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yönetiminde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Ömer Tatar katıldı.

Dr. Tatar, çevrim içi düzenlenen konferansta Büyük İskender'in ölümünün ardından ortaya çıkan Hellenistik dönem krallıkları içerisinde en önemlilerinden birinin Ptolemaios Krallığı olduğunu belirtti.

Mısır merkezli krallığın Trakya'daki hakimiyetiyle ilgili bilgiler veren Tatar, "Trakya'da da Byzantion ve Ainos kentlerinde kralın adını taşıyan sikkeler darp edilmiştir. Öte yandan Maroneia kentinde ise yerel ihtiyacı karşılamak maksatlı, kentin adını taşıyan bronz sikkeler basılmıştır. Bir diğer batı Trakya kenti olan Abdera'da ise Ptolemaios varlığına dair antik ve epigrafik kaynaklar sessiz olmakla birlikte, bir seri bronz sikkeye istinaden bölgede Ptolemaios hakimiyetinin bu kente kadar uzandığı görüşü ileri sürülmüşse de şu an için kesinlikten uzaktır. Sonuç itibari ile Trakya bölgesinde yaklaşık M.Ö. 240'lı yılların ortasında başlayan egemenlik M.Ö. 201/200 yılında Makedon Kralı V. Philippos'un bölgeyi işgal etmesi ile sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Trafik Haftası

Keşan'da, "Trafik Haftası" kapsamında öğrencilere yönelik seminer programları düzenlendi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen programlarda, öğrenciler trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirildi.