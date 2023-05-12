Edirne'de milletvekili adaylarının seçim çalışmaları sürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne milletvekili adayları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentteki tekstil ve gıda fabrikalarını ziyaret eden İba ve beraberindeki milletvekili adayları, işçilerle bir süre sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İba ve milletvekili adayları, Babademirtaş, Çavuşbey ve Abdurrahman mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya gelerek, talepleri dinledi.

Türkiye Yüzyılı'nın önemine değinen İba, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Edirne'de girilmedik dükkan, konuşulmadık vatandaş bırakmadıklarını ifade eden İba, "Herkesin derdiyle dertlendik. Gerçekten kendi derdimiz gibi dinledik. Vatandaşlarımız için elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yapmaya çalıştık. Pazar günü sonuçlar açıklandığında parti binasında bayram havasında olacağız. Demokrasi şöleninde AK Parti'mizin yeniden iktidar oluşunu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

CHP heyeti Süloğlu'nda vatandaşlarla buluştu

CHP Edirne milletvekili adayı Ediz Ün ve beraberindekiler Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ün, sanayi esnafını ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Süloğlu İlçe Başkanı Lütfü Serbest ve partililer yer aldı.

CHP Edirne milletvekili adayı Ahmet Baran Yazgan da Uzunköprü ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

MHP milletvekili adayı Özer'den dernek ve vakıflara ziyaret

MHP Edirne milletvekili adayı Ali Özer, seçim çalışmaları kapsamında dernek ve vakıfları ziyaret etti.

Özer, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, kalpten kalbe yolun inşası için durmadan çalıştıklarını belirtti.

Edirne Muharip ve Gaziler Derneği, Polis Emeklileri Derneği ve Mimar Sinan Vakfı'nı ziyaret eden Özer, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Esnaf ve kamu kurumlarını da ziyaret eden Özer, seçimlerde partisi için oy istedi.

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Akalın köyleri ziyaret etti

İYİ Parti Edirne milletvekili adayı Mehmet Akalın köyleri ziyaret etti.

Akalın, İpsala içesine bağlı köylerdeki ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Talepleri dinleyen Akalın, partisi için oy istedi.

Akalın, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde de ziyaretlerde bulundu.