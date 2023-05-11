Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Payitaht Müzeleri" konferansları kapsamında "Konya Müzeleri ve Kültür Varlıkları" konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından organize edilen "Payitaht Müzeleri" konferansları kapsamında "Konya Müzeleri ve Kültür Varlıkları" konulu bir konferans gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Konya Müzesi Müdürü Ömer Faruk Türkan, Konya'daki müzeler ve kültür varlıkları hakkında genel bilgiler verdi.

Önemli bir kültür, turizm, sanayi ve tarım şehri olan Konya'nın, bugüne kadar medeniyetlerin eşsiz mirasını muhafaza etmiş, tarih ile moderni uyumlu bir biçimde iç içe kaynaştırmış bir açık hava müzesi görünümde olduğunu ifade eden Türkan, Anadolu'da ilk müzenin 1891 yılında Konya'da, Konya Müze-i Hümayun Müzesi adı ile açıldığı hatırlattı.

Konferans soru cevap bölümü ile sona erdi.

Engelliler Haftası

Keşan ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelli Bakım Merkezlerinde hizmet alan vatandaşlara yönelik program düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de bir konuşma yaptı.

Gündüz Yaşam Merkezi'nin devir protokolünün imzalanmasının ardından, protokol üyeleri engelli vatandaşların el emeği göz nuru ile oluşturdukları sergi alanı ziyaret etti.