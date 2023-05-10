Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biri oldu.

Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu'ndan (YÖKAK) kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversiteden biri oldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK tarafından belirlenen faaliyet alanlarında başarıya ulaşan Trakya Üniversitesi, 2022 yılı KAP kapsamında akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 30 üniversite arasında yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin kurumsal akreditasyon belgesi almasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Tabakoğlu, Balkanlar ve Avrupa Konferansı'na katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Uluslararası Balkanlar ve Avrupa Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe" Konferansı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM, Trakya, İstanbul, Tekirdağ Namık Kemal ve Marmara Üniversiteleri iş birliğinde düzenlenen konferans, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un da katıldığı konferansta, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

Türk ve Müslüman kimliğinin Balkanlar'da uzun yıllardır yaşadığını belirten Tabakoğlu, "Bu yaşanmışlıklar, pek çok Balkan dilinde binlerce ortak kelime, ortak yemek, ortak şarkı, ortak hüzünler gibi pek çok ortaklığı bir araya getirdi. Savaşlar, zor zamanlar birtakım ayrılıklara sebep oldu. Ama bir ortak geleceği bir arada inşa edebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

3. Edirne Araştırmaları Sempozyumu yarın başlayacak

Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Edirne Araştırmaları Sempozyumu yarın başlayacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde "İstanbul-Edirne Arasındaki İletişim, Etkileşim ve Karşılaştırmalar" başlığı ile düzenlenecek sempozyumda, ikisi eş zamanlı dokuz oturumda 32 bildiri sunulacak.

Sempozyum 13 Mayıs'ta sona erecek.