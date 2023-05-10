EDİRNE Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda üç günlük uygulamalı ilk yardım eğitim programı düzenlendi.

EDİRNE Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda üç günlük uygulamalı ilk yardım eğitim programı düzenlendi.

İpsala Kaymakamlığı koordinasyonunda Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen programa okul personeliyle ilçedeki kamu çalışanları katıldı.

İlk yardım eğitmenleri Ayten Ülgü Sünetçiler ve Emine Aydın Özgür tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika almaya hak kazandı.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, ilkyardım eğitiminin başarı ile uygulandığını belirtti.

Arda'dan TÜTAGEM'e ziyaret

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, TÜ Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÜTAGEM) ziyaret etti.

Arda, ziyarette merkez müdürü Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan ve müdür yardımcısı Doç. Dr. Burak Öterler ile görüştü.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arda, TÜTAGEM'de mesleki eğitim alan öğrencilere başarı diledi.